Имя гражданина Аргентины исключено из списка нежелательных лиц в Азербайджане

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Аргентины, участник проекта "Музыка за мир" Хуан Мануэль Домингез направил письмо в Министерство иностранных дел с просьбой исключить его имя из "Списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В своем письме Хуан Мануэль Домингез отмечает, что в 2015 году он отправился в Нагорный Карабах в рамках проекта "Музыка за мир", не зная о запрете на въезд в эту область без согласия правительства Азербайджана, а также о вытекающих последствиях этого шага. Он подчеркнул, что этот визит не означал проявление неуважения к Азербайджанской Республике и ее народу.

Подтверждая свое полное уважение к законам Азербайджанской Республики, Хуан Мануэль Домингез извинился перед правительством и народом Азербайджана за свой визит на оккупированные территории Азербайджана.

Ему стало также известно, что в результате нагорно-карабахского конфликта более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, и более двадцати тысяч человек погибли.

Хуан Мануэль Домингез выразил намерение посетить Баку, и в особенности село Джоджуг Мерджанлы в рамках проекта "Музыка за мир", чтобы организовывать мастер-классы и выступать с благотворительными концертными программами для азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Обращение Хуан Мануэля Домингеза было надлежащим образом рассмотрено и было принято решение исключить его имя из черного списка МИД Азербайджана.