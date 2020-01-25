Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой брат,

Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элазыге сильного землетрясения.

Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"