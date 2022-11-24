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Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане

Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане 24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ватикана в нашей стране Марека Солчинского, передает Report.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 13:25
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане

24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ватикана в нашей стране Марека Солчинского, передает Report.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives credentials of incoming ambassador of Vatican
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Vatikanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib 

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