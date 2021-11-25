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Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук

Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук 25 ноября президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 19:57
Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук

25 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

Как сообщает Report, на встрече были отмечены успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией в различных областях и роль сотрудничества в гуманитарной, в том числе научной сфере, в развитии связей. Была подчеркнута насыщенная история сотрудничества в данной сфере, констатирована важность его дальнейшего укрепления на современном этапе. Было отмечено, что визит президента Российской академии наук Александра Сергеева создаст возможность для обсуждения перспектив сотрудничества в научной сфере и внесет вклад в его дальнейшее расширение.

Александр Сергеев вручил президенту Ильхаму Алиеву памятную медаль Российской академии наук.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives President of Russian Academy of Sciences
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rusiyanın Elmlər Akademiyasının prezidentini qəbul edib

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