Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук

25 ноября президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

25 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

Как сообщает Report, на встрече были отмечены успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией в различных областях и роль сотрудничества в гуманитарной, в том числе научной сфере, в развитии связей. Была подчеркнута насыщенная история сотрудничества в данной сфере, констатирована важность его дальнейшего укрепления на современном этапе. Было отмечено, что визит президента Российской академии наук Александра Сергеева создаст возможность для обсуждения перспектив сотрудничества в научной сфере и внесет вклад в его дальнейшее расширение.

Александр Сергеев вручил президенту Ильхаму Алиеву памятную медаль Российской академии наук.