Ильхам Алиев: После войны ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс

14:14 "После Отечественной войны появились прекрасные возможности для регионального сотрудничества. После войны ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс в этом направлении, и в настоящее время для создания регионального сотрудничества соз

После Отечественной войны появились прекрасные возможности для регионального сотрудничества, ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс. В настоящее время для регионального сотрудничества создана очень многообещающая платформа "3+3".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время встречи в видеоформате с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Первая встреча уже состоялась. Уверен, что они будут проводиться на регулярной основе и обеспечат интересы стран региона", - подчеркнул глава государства.