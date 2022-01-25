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Ильхам Алиев: После войны ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс

Ильхам Алиев: После войны ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс 14:14 "После Отечественной войны появились прекрасные возможности для регионального сотрудничества. После войны ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс в этом направлении, и в настоящее время для создания регионального сотрудничества соз
Внешняя политика
25 января 2022 г. 14:20
Ильхам Алиев: После войны ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс
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После Отечественной войны появились прекрасные возможности для регионального сотрудничества, ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс. В настоящее время для регионального сотрудничества создана очень многообещающая платформа "3+3".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время встречи в видеоформате с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Первая встреча уже состоялась. Уверен, что они будут проводиться на регулярной основе и обеспечат интересы стран региона", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Iranian-Azerbaijani ties have expanded after war, Ilham Aliyev says
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Müharibədən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri daha da geniş vüsət alıb"

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