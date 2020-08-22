Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил письмо Его Превосходительству Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и братский турецкий народ с обнаружением самого крупного в истории Турции месторождения природного газа.
Это был очередной важный шаг в сфере энергетической безопасности Турции. Разработка газового месторождения принесет выгоды турецкому народу. Обнаруение этого месторождения является проявлением промышленного потенциала и растущей мощи Турции.
Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум и TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открывают для двух стран новые возможности и укрепляют партнерство между Азербайджаном и Турцией.
Надеюсь, что осуществляемые Турцией в настоящее время другие проекты по разведке также будут успешными. Мы радуемся успехам братской Турции как своим собственным и впредь будем развивать и укреплять братские и дружеские взаимоотношения.
Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, а братскому народу Турции - мира и процветания".