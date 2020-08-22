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Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану

Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану Президент Ильхам Алиев направил письмо Его Превосходительству Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану
Внешняя политика
22 августа 2020 г. 18:42
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил письмо Его Превосходительству Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и братский турецкий народ с обнаружением самого крупного в истории Турции месторождения природного газа.

Это был очередной важный шаг в сфере энергетической безопасности Турции. Разработка газового месторождения принесет выгоды турецкому народу. Обнаруение этого месторождения является проявлением промышленного потенциала и растущей мощи Турции.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум и TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открывают для двух стран новые возможности и укрепляют партнерство между Азербайджаном и Турцией.

Надеюсь, что осуществляемые Турцией в настоящее время другие проекты по разведке также будут успешными. Мы радуемся успехам братской Турции как своим собственным и впредь будем развивать и укреплять братские и дружеские взаимоотношения.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, а братскому народу Турции - мира и процветания".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ərdoğana məktub göndərdi

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