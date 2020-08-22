Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил письмо Его Превосходительству Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил письмо Его Превосходительству Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и братский турецкий народ с обнаружением самого крупного в истории Турции месторождения природного газа.

Это был очередной важный шаг в сфере энергетической безопасности Турции. Разработка газового месторождения принесет выгоды турецкому народу. Обнаруение этого месторождения является проявлением промышленного потенциала и растущей мощи Турции.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум и TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открывают для двух стран новые возможности и укрепляют партнерство между Азербайджаном и Турцией.

Надеюсь, что осуществляемые Турцией в настоящее время другие проекты по разведке также будут успешными. Мы радуемся успехам братской Турции как своим собственным и впредь будем развивать и укреплять братские и дружеские взаимоотношения.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, а братскому народу Турции - мира и процветания".