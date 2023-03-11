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Ильхам Алиев: Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство

Ильхам Алиев: Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство. Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Китаем, опирающимся на исторические традиции и построенным на прочных основах. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударс
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 15:07
Ильхам Алиев: Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство

Китай для Азербайджана - надежный партнер и дружественное государство. Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Китаем, опирающимся на исторические традиции и построенным на прочных основах. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, с каждым днем развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня и приобрели новое содержание.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"Постоянно расширяющийся политический диалог, успешное сотрудничество в экономической, транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, партнерство в рамках проектов "Пояс и путь", "Средний коридор", активное участие китайских компаний в восстановительных работах и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях нашей страны, являются одними из важных факторов, характеризующих наши тесные отношения", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President: China is reliable partner and friendly state for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Çin Azərbaycan üçün etibarlı tərəfdaş və dost dövlətdir”

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