Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи достигли самой высокой точки

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня ирано-азербайджанские связи достигли самой высокой точки".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 марта на официальной встрече тет-а-тет со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

"Уверен, что визит будет очень успешным, и ирано-азербайджанские дружественные и братские связи будут развиваться. Между нами налажены очень тесные связи. Мы прекрасно сотрудничаем по всем сферам. Есть хорошие результаты во всех областях – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной, и документы, которые сегодня будут подписаны, придадут новый импульс развитию наших связей.

Наши встречи проводятся регулярно. Достигнутые в ходе встреч соглашения, данные нами поручения выполняются. В результате этого сегодня ирано-азербайджанские связи достигли самой высокой точки", - добавил глава государства.