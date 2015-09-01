Ильхам Алиев: Баку настроен на продолжение развития отношений с Москвой

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан настроен на продолжение эффективного и успешного развития двусторонних отношений с Россией".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Президент отметил, что в Баку очень высоко оценили то, что российский лидер Владимир Путин посетил Азербайджан для участия в церемонии открытия первых Европейских игр в День России. "Это дорогого стоит, - подчеркнул И.Алиев. - Это яркий показатель высокого уровня наших отношений".

"За это время наш министр посетил Москву, сейчас Вы находитесь у нас, - сказал он, обращаясь к Лаврову. - То есть это показатель того, как динамично развиваются наши отношения". "Мы решаем оперативно и эффективно очень много вопросов двустороннего характера, также активно взаимодействуем в международных структурах, проводим периодически консультации, тем более в нынешнее время, когда все так меняется в мире и в нашем регионе", - обратил внимание президент.

"Иными словами, эти визиты - самый лучший показатель стратегического партнерства между нашими странами, которое уже достаточно давно сформировалось и охватывает практически все сферы нашей жизни: политическую, экономическую, энергетическую, гуманитарную, - добавил И.Алиев. - И мы настроены на продолжение эффективного и успешного развития наших двусторонних отношений".





