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Хроника Западного Азербайджана: 91-летний житель Гёйчи желает вернуться на свою землю

Хроника Западного Азербайджана: 91-летний житель Гёйчи желает вернуться на свою землю Представлена очередная программа в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" Baku TV.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 23:18
Хроника Западного Азербайджана: 91-летний житель Гёйчи желает вернуться на свою землю

Представлена очередная программа в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" Baku TV.

Как передает Report, выпуск под названием "История жизни" посвящен 91-летнему жителю Гёйчинского махала Новрузу Исмаилову, который был депортирован из Западного Азербайджана.

Н.Исмаилов родился в 1932 году в селе Нариманлы Басаркечярского (Варденисского) района Гейчинского махала, в декабре 1988 года был насильственно депортирован армянами. Как старейший представитель села, он рассказал о несчастьях, выпавших на долю наших прадедов в Западном Азербайджане, трагедиях, учиненных армянами, и поделился своими воспоминаниями о Гёйче.

Аксакал рассказал о приходе армян в Гёйчу, разрушении исторических и религиозных памятников, инцидентах с дашнаками в селе Нариманлы, где он жил, а также о вражде армян, свидетелем и жертвой которой он стал.

Н.Исмаилов рассказал о ненависти армян к Гейдару Алиеву, который всегда был опорой азербайджанцев, о том, что разработанная по поручению президента Ильхама Алиева Концепция возвращения в Западный Азербайджан вселяет надежду в тоскующих по Родине людей.

Выпуск также можно посмотреть на официальной странице Baku TV в YouTube.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: 91 yaşlı sakin Göyçəyə ayaqyalın getmək istəyir

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