Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерство

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев посетил Институт мира США, где состоялся широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях между Баку и Вашингтоном, а также дальнейшем продвижении двустороннего партнерства.

Как передает Report , об этом помощник президента сообщил на своей странице в соцсети Х.

Также были проведены обсуждения касательно нормализации армяно-азербайджанских отношений и продвижения мирной повестки.

"Спасибо Институту мира США за прием. Мы провели широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Соединенными Штатами и дальнейшем продвижении нашего партнерства, о более глобальном и новом внешнеполитическом видении Азербайджана, таком как COP29, а также о повестке дня климатической и зеленой солидарности, единой геополитической системе и геоэкономическом пространстве Центральная Азия/Азербайджан и расширении регионального сотрудничества, Среднем коридоре, проекте коридора возобновляемой энергии Каспий - Черное море, нормализации армяно-азербайджанских отношений и продвижении мирной повестки дня, трансформации и интеграции региона Южного Кавказа и многое другое", - говорится в публикации.

На встрече присутствовал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.