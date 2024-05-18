Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерство
Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерствоПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев посетил Институт мира США, где состоялся широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях между Баку и Вашингтоном, а также дальнейш
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев посетил Институт мира США, где состоялся широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях между Баку и Вашингтоном, а также дальнейшем продвижении двустороннего партнерства.
Как передает Report, об этом помощник президента сообщил на своей странице в соцсети Х.
Также были проведены обсуждения касательно нормализации армяно-азербайджанских отношений и продвижения мирной повестки.
"Спасибо Институту мира США за прием. Мы провели широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Соединенными Штатами и дальнейшем продвижении нашего партнерства, о более глобальном и новом внешнеполитическом видении Азербайджана, таком как COP29, а также о повестке дня климатической и зеленой солидарности, единой геополитической системе и геоэкономическом пространстве Центральная Азия/Азербайджан и расширении регионального сотрудничества, Среднем коридоре, проекте коридора возобновляемой энергии Каспий - Черное море, нормализации армяно-азербайджанских отношений и продвижении мирной повестки дня, трансформации и интеграции региона Южного Кавказа и многое другое", - говорится в публикации.
На встрече присутствовал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.
Thanks United States Institute of Peace @USIP for hosting us. We had broad exchange with the distinguished participants on bilatral relations between Azerbaijan and the United States and further promotion of our partnership, Azerbaijan's more global and new foreign policy vision… pic.twitter.com/jYSHhNeFAg