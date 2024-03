Хикмет Гаджиев встретился с советником президента Республики Конго

Советник президента Республики Конго Франсуаза Жоли провела встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад был встретиться с советником президента Республики Конго по международной стратегии Франсуазой Жоли и обсудить развитие двусторонних отношений между нашими странами в политической, энергетической, экономической, гуманитарной и других областях, поскольку Азербайджан имеет традиционно дружественные отношения с африканскими странами, а председательство в Движении неприсоединения является хорошей платформой для дальнейшего укрепления нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества. Рамки COP29 являются еще одной широкой возможностью для нашего совместного взаимодействия с Республикой Конго", - написал он.