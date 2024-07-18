Хикмет Гаджиев: Расцениваем отказ Пашиняна от встречи в Лондоне как намерение отступить от мирной повестки

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на вопрос Report:

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на вопрос Report:

- В рамках Саммита "Европейского политического сообщества" в Лондоне предполагалось провести встречу между Арменией и Азербайджаном. Состоится ли эта встреча?

- Великобритания, как страна, принимающая саммит "Европейского политического сообщества", выступила с предложением о проведении такой встречи. Было предложено провести ее в формате встречи президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Армении, прошедшей на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности участвовал в начале встречи между лидерами Азербайджана и Армении, а затем встреча продолжилась в двустороннем формате. Такой же формат предложила Великобритания в качестве принимающей стороны.

Но армянская сторона отказалась от встречи. Планировалось участие премьер-министра Великобритании в начале встречи, а затем она продолжилась бы между Азербайджаном и Арменией в двухстороннем формате. Мы расцениваем отказ Армении от этой встречи как проявление ее намерения отступить от диалога и продвижения мирной повестки.

Совершенно непонятно, почему Армения, которая говорит о мире на различных платформах, отказывается от встречи, которая способствовала бы продвижению мирной повестки. Международное сообщество само должно дать оценку тому, что Армения вместо того, чтобы ценить и продвигать возможности для диалога, отказывается от этого. Мы со своей стороны высоко оцениваем мирную инициативу Великобритании.