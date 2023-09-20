Хикмет Гаджиев: Для юриста Окампо непозволительно так злоупотреблять понятием "геноцид"

Сложно воспринимать доклад Луиса Морено Окампо серьзно, он коррумпированный юрист. В отношени него были выдвинуты существенные обвинения.

Сложно воспринимать доклад Луиса Морено Окампо серьезно, он коррумпированный юрист, в отношении которого были выдвинуты существенные обвинения.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью CNN.

"Есть факты, что он подготовил этот доклад на деньги армянских лоббистов. Сожалею, что будучи юристом, он в то же время злоупотребляет столь серьезным понятием "геноцид", а некоторые международные медиа-ресурсы неверно используют это понятие", - отметил Х. Гаджиев.

По его словам, это воспринимается как оскорбление - азербайджанский народ сам в своей истории сталкивался с этническими чистками.

Он подчеркнул, что Азербайджан, как и любая страна, имеет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Ранее сообщалось, что автор ангажированного антиазербайджанского доклада, бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС), адвокат Луис Морено Окампо неоднократно был в центре скандалов и подозревался в манипуляциях и нарушении правовых норм.