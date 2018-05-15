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    Халаф Халафов: "Оккупация территорий Азербайджана является одной из главных препятствий на пути реализации прав человека"

    Факты оккупации Арменией азербайджанских территорий привели к массовому нарушению прав азербайджанцев© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Оккупация территорий Азербайджана является одной из главных препятствий на пути реализации прав человека". 

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов  при  обсуждении отчета по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора на 30-ой сессии Рабочей группы Совета по правам человека в Женеве.

    Замминистра подчеркнул, что  факты оккупации Арменией азербайджанских территорий привели к массовому нарушению прав азербайджанцев и этническим чисткам на оккупированных территориях. Х. Халафов отметил, что "этот  фактор оккупации  не дает возможность реализации прав беженцев и вынужденных переселенце, является нарушением норм  международного гуманитарного права". 

    В то жде время по его словам, в стране усилена соцзащита безработных, созданы благоприятные условия для улучшения рынка труда, сформированы механизмы поощрения экспорта и инвестиций.

    Замминистра отметил, что за 5 лет ВВП в Азербайджане увеличился в 1,1 раза, доходы населения в 1,4 раза. Безработица находится на уровне 5 процентов. 

    Всемирный экономический форум в Давосе удостоил Азербайджан 35-ого места в рейтинге конкурентоспособности. 

    Также Азербайджан принимает участие в инициативе ООН Целях устойчивого развития, осуществляется работа по развитию cфер образования и здравоохранения. Так, по его слова, за последние годы в Азербайджане построено и реконструировано более 3 тысяч школ, создана современная образовательная инфраструктура, продолжается укрепление материально-технической базы в сфере здравоохранения.

    Продолжают реализовываться меры по улучшению положения беженцев и вынужденных переселенцев. Так, за 24 года было выделено около 6, 6 мдрд. манат. 

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