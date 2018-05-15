Халаф Халафов: "Оккупация территорий Азербайджана является одной из главных препятствий на пути реализации прав человека"

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Оккупация территорий Азербайджана является одной из главных препятствий на пути реализации прав человека".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов при обсуждении отчета по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора на 30-ой сессии Рабочей группы Совета по правам человека в Женеве.

Замминистра подчеркнул, что факты оккупации Арменией азербайджанских территорий привели к массовому нарушению прав азербайджанцев и этническим чисткам на оккупированных территориях. Х. Халафов отметил, что "этот фактор оккупации не дает возможность реализации прав беженцев и вынужденных переселенце, является нарушением норм международного гуманитарного права".

В то жде время по его словам, в стране усилена соцзащита безработных, созданы благоприятные условия для улучшения рынка труда, сформированы механизмы поощрения экспорта и инвестиций.

Замминистра отметил, что за 5 лет ВВП в Азербайджане увеличился в 1,1 раза, доходы населения в 1,4 раза. Безработица находится на уровне 5 процентов.

Всемирный экономический форум в Давосе удостоил Азербайджан 35-ого места в рейтинге конкурентоспособности.

Также Азербайджан принимает участие в инициативе ООН Целях устойчивого развития, осуществляется работа по развитию cфер образования и здравоохранения. Так, по его слова, за последние годы в Азербайджане построено и реконструировано более 3 тысяч школ, создана современная образовательная инфраструктура, продолжается укрепление материально-технической базы в сфере здравоохранения.

Продолжают реализовываться меры по улучшению положения беженцев и вынужденных переселенцев. Так, за 24 года было выделено около 6, 6 мдрд. манат.