Халаф Халафов: Охрана нашего генконсульства в Тебризе, обеспечение безопасности людей - обязанность Ирана

"Охрана нашего генерального консульства в Тебризе, обеспечение безопасности работающих там людей полностью является обязанностью иранского государства и иранских властей. Надеемся, что иранское государство, сделавшее соответствующие выводы из теракта, не

"Охрана нашего генерального консульства в Тебризе, обеспечение безопасности работающих там людей полностью является обязанностью иранского государства и иранских властей. Надеемся, что иранское государство, сделавшее соответствующие выводы из теракта, не допустит подобных ситуаций в будущем".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Каждое государство, которое принимает сотрудников посольства, должно быть верным своим обязательствам", - добавил Х.Халафов.