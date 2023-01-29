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Халаф Халафов: Охрана нашего генконсульства в Тебризе, обеспечение безопасности людей - обязанность Ирана

Халаф Халафов: Охрана нашего генконсульства в Тебризе, обеспечение безопасности людей - обязанность Ирана "Охрана нашего генерального консульства в Тебризе, обеспечение безопасности работающих там людей полностью является обязанностью иранского государства и иранских властей. Надеемся, что иранское государство, сделавшее соответствующие выводы из теракта, не
Внешняя политика
29 января 2023 г. 22:47
Халаф Халафов: Охрана нашего генконсульства в Тебризе, обеспечение безопасности людей - обязанность Ирана

"Охрана нашего генерального консульства в Тебризе, обеспечение безопасности работающих там людей полностью является обязанностью иранского государства и иранских властей. Надеемся, что иранское государство, сделавшее соответствующие выводы из теракта, не допустит подобных ситуаций в будущем".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Каждое государство, которое принимает сотрудников посольства, должно быть верным своим обязательствам", - добавил Х.Халафов.

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Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: “Təbrizdəki Baş konsulluğumuzun mühafizəsi, insanların təhlükəsizliyinin təminatı İranın üzərinə düşür”

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