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Грузинский спикер: Мы придаем большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном

Грузинский спикер: Мы придаем большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном "Грузия придает большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном".
Внешняя политика
27 мая 2022 г. 10:49
Грузинский спикер: Мы придаем большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном

"Грузия придает большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с руководителем группы дружбы с грузинским парламентом в Великом национальном собрании Турции Халилом Этьемезом.

На встрече обсуждались шаги, предпринятые для укрепления мира в регионе.

Папуашвили поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan spikeri: “Türkiyə və Azərbaycanla üçtərəfli əməkdaşlığa böyük önəm veririk”

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