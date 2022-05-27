Грузинский спикер: Мы придаем большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном

"Грузия придает большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном".

"Грузия придает большое значение трехстороннему сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с руководителем группы дружбы с грузинским парламентом в Великом национальном собрании Турции Халилом Этьемезом.

На встрече обсуждались шаги, предпринятые для укрепления мира в регионе.

Папуашвили поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.