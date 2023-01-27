Госдепартамент США решительно осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Государственный департамент США распространил 27 января заявление в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране.

Государственный департамент США распространил 27 января заявление в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госдепартамента, в заявлении решительно осуждается нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Мы повторяем призыв президента Ильхама Алиева к срочному расследованию этого неприемлемого насилия. Любые нападения на дипломатов или дипломатические миссии неприемлемы. Мы напоминаем правительству Ирана об его ответственности по защите иностранных дипломатов в Иране в соответствии с Женевской конвенцией", - говорится в документе.

В заявлении Госдепартамента выражены глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате теракта гражданина Азербайджана, а также желает двум пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.