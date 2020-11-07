Госдеп: Азербайджан - образец взаимоуважения религий

Об этом в ходе телеконференции заявил спецпредставитель Госдепа США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр

"Азербайджан является образцом не только межэтнической и межконфессиональной толерантности, но и образцом взаимоуважения между мусульманским большинством и христианской общиной, а также еврейской общиной".

Как передает Report, об этом в ходе телеконференции заявил спецпредставитель Госдепа США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр.

По его словам, ранее, когда еврейская община строила синагогу, у нее возникли трудности с финансированием строительства. "Мусульманский имам, лидер мусульманской общины, лично вмешался и предоставил дополнительное финансирование для ремонта синагоги. И такого рода истории нужно рассказывать. Я сказал ранее, что в этом мире есть много хороших новостей. Во всем мире действительно много хороших новостей, в том числе на Ближнем Востоке, в мусульманском мире и в том числе в Европе", - отметил он.