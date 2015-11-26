Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы углубления сотрудничества

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Грузии Георгий Квирикашвили в Тбилиси обсудили вопросы сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

"На двусторонней встрече стороны рассмотрели дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном и поговорили о перспективах углубления сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Министр иностранных дел Азербайджана приехал в Тбилиси для участия в шестой встрече неформального диалога "Восточного партнерства".