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    Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы углубления сотрудничества

    На двусторонней встрече стороны рассмотрели дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Грузии Георгий Квирикашвили в Тбилиси обсудили вопросы сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

    "На двусторонней встрече стороны рассмотрели дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном и поговорили о перспективах углубления сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

    Министр иностранных дел Азербайджана приехал в Тбилиси для участия в шестой встрече неформального диалога "Восточного партнерства".

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