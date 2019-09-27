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Главы МИД Азербайджана и Румынии обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО

​Главы МИД Азербайджана и Румынии обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
 встретился с министром иностранных дел Румынии Рамоной Никол Манеску.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией. Было отмечено, что есть хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Они также подчеркнули, важность обмена визитами на высоком уровне для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Эльмар Мамедъяров сообщил своему румынскому коллеге, что в Баку состоится очередной саммит Движения неприсоединения, в котором председательствовать будет Азербайджан.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес и сотрудничеству в рамках международных организаций.

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