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Глава МИД Азербайджана встретился с верховным представителем ЕС

Глава МИД Азербайджана встретился с верховным представителем ЕС 24 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефом Борелем.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 20:37
Глава МИД Азербайджана встретился с верховным представителем ЕС

24 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефом Борелем.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Были также обсуждены вопросы подготовки к саммиту Восточного партнерства, который пройдет в конце года.

Дж. Байрамов подробно проинформировал верховного представителя ЕС о восстановлении и реинтеграции освобожденных территорий.

Дж. Борел отметил возможность участия ЕС в восстановительных работах.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi ilə görüşüb

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