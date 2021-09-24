Глава МИД Азербайджана встретился с верховным представителем ЕС

24 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефом Борелем.
Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.
Были также обсуждены вопросы подготовки к саммиту Восточного партнерства, который пройдет в конце года.
Дж. Байрамов подробно проинформировал верховного представителя ЕС о восстановлении и реинтеграции освобожденных территорий.
Дж. Борел отметил возможность участия ЕС в восстановительных работах.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.