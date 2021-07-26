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Глава МИД: В основе отношений Азербайджана и Сербии лежит принцип уважения суверенитета

Глава МИД: В основе отношений Азербайджана и Сербии лежит принцип уважения суверенитета "В основе отношений между Азербайджаном и Сербией лежит принцип уважения суверенитет государств, признания их международных границ. Мы верим, что наше сотрудничество будет развиваться в этом направлении".
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 14:41
Глава МИД: В основе отношений Азербайджана и Сербии лежит принцип уважения суверенитета

"В основе отношений между Азербайджаном и Сербией лежит принцип уважения суверенитет государств, признания их международных границ. Мы верим, что наше сотрудничество будет развиваться в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с находящимся с визитом в Азербайджане сербским коллегой Николой Селаковичем.

Министры отметили, что на встрече обсуждались вопросы двусторонней повестки, а также сотрудничество в международных организациях, вопросы региональной безопасности, экономическое сотрудничество.

Также была отмечена особая роль Сербии в рамках организации Движения Неприсоединения. Джейхун Байрамов отметил, что первое заседание организации было проведении в столице Сербии Белграде. По этой причине заседание высокого уровня Движения неприсоединения, запланированное на октябрь 2021 года, будет совместно организовано сербской и азербайджанской сторонами.

В свою очередь глава МИД Сербии высоко оценил тот факт, что азербайджанская сторона, как действующий председатель Движения неприсоединения, поддержала инициативу сербской стороны по совместному празднованию 60-летия Первой конференции Движения неприсоединения в Белграде в октябре этого года.

Чичек Мамедова

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: "Azərbaycan və Serbiya arasındakı münasibətlər suverenliyə hörmət prinsipinə əsaslanır"
Версия на английском языке Foreign Minister: Azerbaijan-Serbia relations based on principle of respect for sovereignty

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