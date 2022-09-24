Глава МИД: Сотрудничество Словении и Азербайджана по разминированию должно быть расширено

"Сотрудничество между Словенией и Азербайджаном в области разминирования должно быть расширено".

"Сотрудничество между Словенией и Азербайджаном в области разминирования должно быть расширено".

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Констатировав, что двустороннее политическое и экономическое сотрудничество играет важную роль, министр Дж. Байрамов отметил необходимость изучения возможностей для развития отношений в сфере экономики, инвестициях, туризме и по другим направлениям.

Министр проинформировал шведского коллегу об истории агрессии Армении против нашей страны, провокациях Армении в постконфликтный период, широкомасштабных минных угрозах в регионе.

Подчеркнув, что между Азербайджаном и Словенией налажены дружественные связи, министр иностранных дел Словении Таня Файон выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в области экономики и энергетики. Она отметила, что Словения сотрудничает с Азербайджаном в сфере разминирования. Была выражена обеспокоенность напряженностью в нашем регионе и обозначена необходимость решения проблемы путем дипломатии.

В ходе встречи также была подчеркнута важность продолжения двустороннего политического диалога между нашими странами, состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов.