Глава МИД России: Текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря готов

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Москва. 5 декабря. REPORT.AZ/ Текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря готов.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 7-ого заседания министров иностранных дел прикаспийских стран в Москве.

"Мы предметно обсудили вопросы текущей повестки дня на Каспии. Особое внимание уделили работе над проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остающимся открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически, текст документа уже готов", - заявил С. Лавров.

Глава МИД России отметил, что документ планируется подписать на V Каспийском саммите, который состоится в Казахстане в следующем году: "Надеемся, это можно будет сделать в первой половине, но окончательное решение примет руководство Казахстана по срокам саммита, когда будет ясно, что все технические и юридические аспекты работы над согласованным текстом уже завершены".