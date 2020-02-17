Глава МИД рассказал о беженцах и вынужденных переселенцах в Брюсселе - ФОТО

По приглашению президента Комиссии Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров принял участии в Международной донорской конференции для Албании в Брюсселе.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, выступив на конференции, Эльмар Мамедъяров заявил, что Албания – важный партнер Азербайджана, и ярким примером этого являются многочисленные визиты премьер-министра Албании Эди Рамы в Баку для продвижения Южного газового коридора, который связывает регион Каспийского моря, в частности Азербайджан, с Грузией, Турцией, Грецией, Албанией, и завершается в Италии, и встречах с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках этих визитов.

Э.Мамедъяров отметил, что во время землетрясения в Албании Азербайджан был в числе первых стран, оказавших Албании гуманитарную помощь, и наша страна оказала Албании помощь в размере полумиллиона евро. Он донес до сведения участников конференции, что Азербайджан окажет правительству и народу Албании помощь в размере еще полумиллиона евро.

Министр заявил, что в современной истории Азербайджана солидарность с нуждающимся в помощи народом – вполне нормальное явление, и с первых дней восстановления независимости азербайджанский народ столкнулся с агрессивной политикой и военным вмешательством соседнего государства, в результате чего более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

Мамедъяров отметил, что на сегодняшний день Азербайджан является членом Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития и оказывает гуманитарную помощь и помощь в целях развития более чем 100 странам мира.

Отметим, что Азербайджан стал единственной постсоветской страной, поддержавшей Албанию в сложной ситуации.