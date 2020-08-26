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Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются

Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются Около 50 соглашений находятся на стадии разработки между Азербайджаном и Россией
Внешняя политика
26 августа 2020 г. 13:16
Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются

"Я хочу поблагодарить за официальное приглашение посетить Москву с официальным визитом". Как передает российское бюро Report, об этом на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

"Я предвкушаю интересные и полезные обсуждения по всему спектру вопросов, которые прорабатываются между нашими странами. Между нашими странами в настоящее время действует более 200 соглашений. Они очень успешно исполняются,и отношения между нашими странами динамично развиваются. Еще около 50 соглашений находятся на стадии разработки и охватывают целый ряд сфер.
Деятельность министерств иностранных дел как координационных структур имеет особое значение. Я уверен, что сегодняшнее обсуждение внесет особый вклады в данный диалог", - сказал он.

Отметим, что 26 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Москву с первым официальным визитом после назначения на должность главы внешнеполитического ведомства республики.

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