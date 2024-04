В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Конго

2 апреля в Баку проходит встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его коллегой из Конго Жан-Клодом Гакоссо.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министры обсудят вопросы развития сотрудничества между странами.

Министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо прибыл в Азербайджан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов приветствует главу МИД Конго Жан-Клода Гакоссо в его рамках визита в Азербайджан", - говорится в публикации.