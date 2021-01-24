Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA .

"Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий от оккупации и их переходу под контроль азербайджанского народа", - сказал Зариф в Баку.

Он добавил, что с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы по Карабаху, поддержанию там стабильности, восстановлению освобожденных территорий, а также региональное сотрудничество и коридоры Север-Юг и Юг-Запад.

Глава МИД заявил, что после Азербайджана посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию.