О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
24 января 2021 г. 22:30
Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан
Мохаммед Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

"Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий от оккупации и их переходу под контроль азербайджанского народа", - сказал Зариф в Баку.

Он добавил, что с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы по Карабаху, поддержанию там стабильности, восстановлению освобожденных территорий, а также региональное сотрудничество и коридоры Север-Юг и Юг-Запад.

Глава МИД заявил, что после Азербайджана посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İranın xarici işlər naziri Azərbaycana gəlib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
24 января 2021 г. 11:04
Байрамов и Чавушоглу обсудили нападение на турецкое судно
Байрамов и Чавушоглу обсудили нападение на турецкое судно
24 января 2021 г. 02:14
Байрамов поговорил с капитаном турецкого судна, на которое напали
Байрамов поговорил с капитаном турецкого судна, на которое напали
24 января 2021 г. 02:05
Залкалиани: Мы обсудили с азербайджанским коллегой перспективы развития отношений
Залкалиани: Мы обсудили с азербайджанским коллегой перспективы развития отношений
22 января 2021 г. 19:52
Глава МИД Азербайджана пригласил грузинского коллегу в Азербайджан
Глава МИД Азербайджана пригласил грузинского коллегу в Азербайджан
22 января 2021 г. 19:38
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии
22 января 2021 г. 18:23
Посольство обратилось к азербайджанцам в США
Посольство обратилось к азербайджанцам в США
22 января 2021 г. 09:59
Президент Туркменистана высоко оценил отношения с Азербайджаном
Президент Туркменистана высоко оценил отношения с Азербайджаном
21 января 2021 г. 21:42
Президент Туркменистана встретился с главой МИД Азербайджана
Президент Туркменистана встретился с главой МИД Азербайджана
21 января 2021 г. 21:32
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi