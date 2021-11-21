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Глава МИД Ирана: Мы готовы участвовать в восстановлении освобожденных азербайджанских земель

Глава МИД Ирана: Мы готовы участвовать в восстановлении освобожденных азербайджанских земель В ходе визита в Иран заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам Исламской Республики Иран Шахин Мустафаев также встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран
Внешняя политика
21 ноября 2021 г. 23:08
Глава МИД Ирана: Мы готовы участвовать в восстановлении освобожденных азербайджанских земель

В ходе визита в Иран заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам Исламской Республики Иран Шахин Мустафаев также встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдоллахияном.

Как передает Report, Хусейн Амир Абдоллахиян поздравил Азербайджан с освобождением азербайджанских земель и годовщиной Дня Победы, а также выразил заинтересованность Ирана в развитии отношений с Азербайджаном.

Подчеркнув неизменную поддержку Ирана и принципиальную позицию в отношении территориальной целостности нашей страны, глава МИД сказал, что иранские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных азербайджанских земель.

На встрече была отмечена важность создания Межправительственной государственной комиссии между двумя странами и выражено удовлетворение активной работой комиссии.

Также была важность наращивания усилий и проведения встреч для устойчивого развития торгово-экономических отношений между двумя странами, развлечений, туризма, транспорта, энергетики, транзита, совместных промышленных и инвестиционных проектов, информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, гуманитарной и других сфер. поля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranın XİN rəhbəri: “Azərbaycan torpaqlarının yenidən qurulması və bərpasında iştiraka hazırıq"

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