Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллегиМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким", - написал Дж.Байрамов.
С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким. pic.twitter.com/7U88sViYdF