Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.

Как сообщает Report, об этом министр сообщил в своем Twitter-аккаунте .

"С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким", - написал Дж.Байрамов.