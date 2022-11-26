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Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.
Внешняя политика
26 ноября 2022 г. 19:38
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.

Как сообщает Report, об этом министр сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким", - написал Дж.Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri belaruslu həmkarının vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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