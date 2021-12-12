Глава МИД Азербайджана сделал предупреждение Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал последние события на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал последние события на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что единственный способ избежать напряженности на границе - это начать процесс делимитации.

Он отметил, что Армения не допускает этого под разными предлогами: "К сожалению, время от времени на границе происходят провокации со стороны Армении, в результате которых гибнут люди. Армения должна понимать, что, прибегая к таким провокациям, она ничего не добьется. Последствия будут очень тяжелыми и болезненными. Мы считаем, что Армения должна отказаться от подобных действий".