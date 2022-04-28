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Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Иран

Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Иран Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.
Внешняя политика
28 апреля 2022 г. 16:17
Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Иран

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества. Стороны высоко оценили экономическое, торговое, транспортное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами, а также взаимные визиты на высоком уровне.

С удовлетворением была отмечена деятельность ирано-азербайджанской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству и реализация достигнутых договоренностей.

Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сотрудничество в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

Министр иностранных дел Ирана пригласил своего азербайджанского коллегу посетить свою страну с визитом.

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Версия на английском языке Iran extends invitation to Azerbaijani foreign minister
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İrana səfərə dəvət olunub

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