Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Иран

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества. Стороны высоко оценили экономическое, торговое, транспортное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами, а также взаимные визиты на высоком уровне.

С удовлетворением была отмечена деятельность ирано-азербайджанской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству и реализация достигнутых договоренностей.

Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сотрудничество в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

Министр иностранных дел Ирана пригласил своего азербайджанского коллегу посетить свою страну с визитом.