Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств написал о Зангезурском коридоре

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Тюркского совета и от себя лично сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики, прошу принять мои наилучшие пожелания.

Созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика, как первая демократическая республика в тюркском и исламском мире, имеет важное значение в истории государственности азербайджанского народа. После восстановления независимости Азербайджанская Республика благодаря решительному лидерству и мудрой политике Вашего превосходительства добилась еще большего развития, укрепила свой авторитет на международной арене и превратилась в лидирующую страну региона.

Также с удовлетворением отмечая Вашу постоянную поддержку Тюркского совета, хочу подчеркнуть, что результаты проведенного под Вашим председательством в Баку 7-го Саммита Тюркского совета, а также первого чрезвычайного саммита, посвященного пандемии COVID-19, послужили импульсом для вступления нашей организации в качественно новый этап и ее превращения в более привлекательную платформу в региональной плоскости. После этих саммитов в соответствии с Вашими рекомендациями направления многогранного сотрудничества в рамках Тюркского совета расширились, охватив также сферы энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и миграции.

В то же время хотел бы особо подчеркнуть, что на состоявшемся 31 марта нынешнего года в городе Туркестан неформальном саммите государства-члены, с одобрением встретив освобождение от оккупации территорий Азербайджанской Республики, еще раз единогласно выразили свою солидарность с правительством и народом Азербайджана в усилиях по восстановлению, реконструкции и реинтеграции пострадавших от конфликта территорий.

Хотел бы еще раз выразить уверенность в том, что новые транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты, которые будут реализованы благодаря лидерству и решимости Вашего превосходительства в Зангезурском коридоре, который объединит весь тюркский мир, внесут важный вклад в развитие экономики всех стран региона, включая государства-члены, укрепление мира и стабильности.

Пользуясь возможностью, по случаю этого исторического дня желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, а всему азербайджанскому народу – благосостояния, процветания и счастья".