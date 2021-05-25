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Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств написал о Зангезурском коридоре

Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств написал о Зангезурском коридоре Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 20:27
Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств написал о Зангезурском коридоре
Багдад Амреев

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Тюркского совета и от себя лично сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики, прошу принять мои наилучшие пожелания.

Созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика, как первая демократическая республика в тюркском и исламском мире, имеет важное значение в истории государственности азербайджанского народа. После восстановления независимости Азербайджанская Республика благодаря решительному лидерству и мудрой политике Вашего превосходительства добилась еще большего развития, укрепила свой авторитет на международной арене и превратилась в лидирующую страну региона.

Также с удовлетворением отмечая Вашу постоянную поддержку Тюркского совета, хочу подчеркнуть, что результаты проведенного под Вашим председательством в Баку 7-го Саммита Тюркского совета, а также первого чрезвычайного саммита, посвященного пандемии COVID-19, послужили импульсом для вступления нашей организации в качественно новый этап и ее превращения в более привлекательную платформу в региональной плоскости. После этих саммитов в соответствии с Вашими рекомендациями направления многогранного сотрудничества в рамках Тюркского совета расширились, охватив также сферы энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и миграции.

В то же время хотел бы особо подчеркнуть, что на состоявшемся 31 марта нынешнего года в городе Туркестан неформальном саммите государства-члены, с одобрением встретив освобождение от оккупации территорий Азербайджанской Республики, еще раз единогласно выразили свою солидарность с правительством и народом Азербайджана в усилиях по восстановлению, реконструкции и реинтеграции пострадавших от конфликта территорий.

Хотел бы еще раз выразить уверенность в том, что новые транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты, которые будут реализованы благодаря лидерству и решимости Вашего превосходительства в Зангезурском коридоре, который объединит весь тюркский мир, внесут важный вклад в развитие экономики всех стран региона, включая государства-члены, укрепление мира и стабильности.

Пользуясь возможностью, по случаю этого исторического дня желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, а всему азербайджанскому народу – благосостояния, процветания и счастья".

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Версия на азербайджанском языке Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Zəngəzur dəhlizindən yazdı

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