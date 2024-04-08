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Генсек СЕ: Нужно сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее

Генсек СЕ: Нужно сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее Необходимо сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 19:32
Генсек СЕ: Нужно сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее

Необходимо сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее.

Как сообщает Report со ссылкой на Аrmenpress, об этом генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила на встрече со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

"Миру нет альтернативы, и необходимо сделать все возможное, чтобы он установился как можно скорее и был долговременным", - заявила генсек СЕ.

Отметим, что М.Пейчинович-Бурич находится с визитом в Армении. Она встретилась с рядом официальных лиц этой страны, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке CE Sec.-Gen.: Everything possible must be done to ensure peace in South Caucasus as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi: Cənubi Qafqazda sülhün tez təmin olunması üçün hər şey edilməlidir

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