Генсек СЕ: Нужно сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее

Генсек СЕ: Нужно сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее

Необходимо сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее.

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Необходимо сделать все возможное, чтобы мир на Южном Кавказе установился как можно скорее. Как сообщает Report со ссылкой на Аrmenpress, об этом генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила на встрече со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. "Миру нет альтернативы, и необходимо сделать все возможное, чтобы он установился как можно скорее и был долговременным", - заявила генсек СЕ. Отметим, что М.Пейчинович-Бурич находится с визитом в Армении. Она встретилась с рядом официальных лиц этой страны, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CE Sec.-Gen.: Everything possible must be done to ensure peace in South Caucasus as soon as possible