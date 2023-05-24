Генсек Организации экономического сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

В связи с этим знаменательным праздником желаю азербайджанскому народу и государству постоянного прогресса, благополучия и процветания.

Уделяя особое внимание нынешнему председательству Азербайджана в Организации экономического сотрудничества, с нетерпением ожидаю постоянной поддержки Вашего превосходительства в деле неутомимой реализации наших целей общего развития для поощрения экономической консолидации и интеграции региона.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".