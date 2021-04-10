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Генсек: Готовим "дорожную карту" по развитию сотрудничества с тюркскими странами

Генсек: Готовим "дорожную карту" по развитию сотрудничества с тюркскими странами "Одним из приоритетов является развитие связей между медиа тюркоязычных стран"
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 14:55
Генсек: Готовим дорожную карту по развитию сотрудничества с тюркскими странами

"Мы готовим "дорожную карту" с целью развития сотрудничества с тюркскими государствами".

Как передает Report, об этом во время выступления на 3-м собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) сказал генсек Совета Багдад Амреев.

"Считаю, что одним из приоритетов является развитие связей между медиа тюркоязычных стран. В период войны мы увидели, что турецкие медиа активно участвовали в освещении этого вопроса. Мы и впредь должны прилагать совместные усилия", - сказал он.

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Версия на английском языке Road map being prepared for dev't of co-op among Turkic countries
Версия на азербайджанском языке Baş katib: “Türk dövlətləri ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə "Yol xəritəsi" hazırlayırıq”

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