Генсек: Готовим "дорожную карту" по развитию сотрудничества с тюркскими странами

"Одним из приоритетов является развитие связей между медиа тюркоязычных стран"

"Мы готовим "дорожную карту" с целью развития сотрудничества с тюркскими государствами".

Как передает Report, об этом во время выступления на 3-м собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) сказал генсек Совета Багдад Амреев.

"Считаю, что одним из приоритетов является развитие связей между медиа тюркоязычных стран. В период войны мы увидели, что турецкие медиа активно участвовали в освещении этого вопроса. Мы и впредь должны прилагать совместные усилия", - сказал он.