Генпрокурор Монголии посетил Национальную авиационную академию

Генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч в рамках визита в Азербайджан побывал в Национальной авиационной академии.

Как сообщает Report, он ознакомился с высшим учебным заведением, а затем принял участие во встрече со студентами.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на выступлении в Национальной авиационной академии рассказал о проделанной работе в сфере прокуратуры в стране. Он также обратил внимание на международное сотрудничество Азербайджана в сфере прокуратуры.

Генеральный прокурор Монголии высоко оценил связи с Азербайджаном и подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних отношений.

В завершение были даны ответы на вопросы студентов.