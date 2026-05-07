Генпрокурор Монголии посетил Национальную авиационную академию
07 мая, 2026
- 16:06
Генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч в рамках визита в Азербайджан побывал в Национальной авиационной академии.
Как сообщает Report, он ознакомился с высшим учебным заведением, а затем принял участие во встрече со студентами.
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на выступлении в Национальной авиационной академии рассказал о проделанной работе в сфере прокуратуры в стране. Он также обратил внимание на международное сотрудничество Азербайджана в сфере прокуратуры.
Генеральный прокурор Монголии высоко оценил связи с Азербайджаном и подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних отношений.
В завершение были даны ответы на вопросы студентов.
