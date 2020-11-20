Французский журнал написал о зверствах армян против мирного населения Азербайджана

Автор отмечает, что повсюду в Азербайджане слышал и видел лозунги "Карабах – наш!"

В статье, опубликованной во французском журнале "Пари Матч", повествуется о военных провокациях Армении против Азербайджана, ракетных обстрелах азербайджанских городов, убийстве мирных жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье описывается ситуация, сложившаяся в Барде в результате ракетного обстрела Армении.

Французский журналист, находившийся на территории города Барды, куда выпустили ракету, отмечает, что в этом месте пролилась кровь, увидел тела 21 азербайджанского мирного жителя. Он пишет, что спасатели увозили сгоревшие машины. Женщина, которой принадлежал расположенный недалеко продуктовый магазин, расплакалась, когда увидела большую воронку на месте этого магазина. Мясная лавка поблизости также напоминала настоящую сцену бойни. В память о погибших мирных жителях на эти места возлагались цветы.

Автор отмечает, что повсюду в Азербайджане слышал и видел лозунги "Карабах – наш!".

Французский журналист пишет, что представители СМИ тоже побывали на передовой, вдоль дороги видели бронированные, сгоревшие, непригодные для использования машины.

В статье отмечается, что в 1993 году армяне изгнали азербайджанское население с родных очагов, даже разрушили их кладбища. Автор говорит, что они остановились на дороге возле разрушенных могил, которые подверглись вандализму, пишет, что сопровождавший его человек по имени Самир проинформировал об этой трагической ситуации, о том, что армяне снимали с покойников даже золотые зубные коронки.

"Азербайджанцы не трогают церкви и кладбища, - сказал Самир, подчеркнув, что куда бы ни пошли эти армяне, они думают, что это место принадлежат им. - Вы увидите, армяне, живущие во Франции, однажды скажут, что и это их страна".

Автор пишет, что люди, вспоминая о первой Карабахской войне, говорят, что в то время, они можно сказать, воевали практически безоружными. Отмечается, что сейчас Азербайджан развивается, во много раз увеличил свой военный бюджет.

В статье также повествуется о том, что Азербайджану потребовалось на освобождение своих земель чуть более месяца. Доведено до внимания, что на освобожденных территориях уже проведены электролинии, жизнь там возрождается.