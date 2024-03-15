Франция – единственное государство, которое противостоит миру на Южном Кавказе

Франция – единственное государство, которое противостоит стабильному и прочного миру, деловому климату и экономическому прогрессу на Южном Кавказе.

Франция – единственное государство, которое противостоит стабильному и прочного миру, деловому климату и экономическому прогрессу на Южном Кавказе.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

Парламентарий отметил, что предвзятая политика Франции в отношении Азербайджана переходит все границы, не вмещается ни в какие этические рамки. Отношение к памятнику азербайджанской поэтессы Хуршудбану Натаван является показателем неспособности официального Парижа вести честную политическую борьбу:

"Это также признак слабости, что вызывает сожаление, что Франция, имеющая исторические традиции государственности, попала в зависимость от нескольких членов армянского лобби. Агрессия нынешнего руководства этой страны завела ее в геополитический тупик, и мы видим, какие горькие последствия эта политика имеет и будет иметь для Франции", - считает он.

Парламентарий отметил, что Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым своей убедительной, грамотной и аргументированной политикой борется с этой несправедливой и неуместной политикой Франции.

"Вандализм, демонстрируемый сегодня во Франции в отношении памятника поэтессе, воспевавшей любовь, гуманизм, не укладывается ни в какие цивилизованные рамки. Неэтичное действие в отношении памятника – лишь показатель беспомощности. Если Франция опустилась до такого уровня политической борьбы, то это следует считать дипломатической победой Азербайджана", - отметил он.

Член Милли Меджлиса также подчеркнул, что глава государства, выступая вчера на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира", особо коснулся этого события, а также продемонстрировал фотографии памятника Натаван. Это был смелый шаг, предпринятый для того, чтобы посредством участников форума и международных СМИ мир узнал об этом вандализме.

Э. Аллахвердиев подчеркнул, что сегодня единственным государством, которое препятствует стабильному и прочному миру, деловому климату, экономическому прогрессу на Южном Кавказе, является Франция: "Париж, вооружая Армению, пытаясь примирить дашнаков, проживающих в этой стране, с властью Никола Пашиняна, способствует усилению реваншизма в армянском обществе. В Париже считают, что таким образом они смогут вернуть то, что потеряли за последние 3 года. Но это лишь несбыточные мечты".