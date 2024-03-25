ЕС стремится расширить антироссийскую политику за счет Южного Кавказа

Размещение наблюдателей Европейского союза (ЕС) в Армении является неотъемлемой частью антироссийской политики.

Об этом Report заявил политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, ратификация документа о статусе миссии ЕС парламентом Армении является продолжением этой политики.

"Не случайно Ереван замораживает свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не участвует в проводимых ею мероприятиях. Все это в совокупности результат антироссийской политики.

Интересы Европейского союза на Южном Кавказе достаточно обширны. Их стремление укрепить свои позиции в регионе не случайно. У Запада здесь есть свои приспешники, они предпринимают шаги, отвечающие их интересам. За этой "бинокльной дипломатией" стоит намерение распространить антироссийскую политику на Южный Кавказ", - сказал Садыхов.

"Нам необходимо укрепить позиции на международной арене, отношения с союзниками и наши границы. Мы должны донести свою позицию до других стран и в то же время укрепить наш военный потенциал. Мы не собираемся приглашать какую-либо организацию к нашим границам. Нужно быть всегда готовым дать адекватный ответ на подобные шаги", - заявил политолог.

Отметим, что на днях парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии Европейского cоюза, размещенной на границе с Азербайджаном. Миссия создана в январе 2023 года, а в декабре число участников миссии увеличено со 138 до 209 человек.