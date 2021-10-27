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Эрдоган рассказал о своем визите в Азербайджан 

Эрдоган рассказал о своем визите в Азербайджан  "По приглашению моего дорогого брата президента Ильхама Алиева мы успешно завершили нашу однодневную поездку в Азербайджан. Я был в Азербайджане в июне. На сей раз мы с моим братом Ильхамом Алиевым встретились в освобожденных от оккупации Физули и Зангила
Внешняя политика
27 октября 2021 г. 13:24
Эрдоган рассказал о своем визите в Азербайджан 

"По приглашению моего дорогого брата президента Ильхама Алиева мы успешно завершили нашу однодневную поездку в Азербайджан. Я был в Азербайджане в июне. На сей раз мы с моим братом Ильхамом Алиевым встретились в освобожденных от оккупации Физули и Зангилане".

Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Азербайджана.

"В рамках визита мы ознакомились с восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации землях Азербайджана. Мы совместно проанализировали деятельность, связанную с оживлением экономического потенциала, строительством транспортных коммуникаций. Мы так же рады достижениям Азербайджана, как и наши братья-азербайджанцы. Турция гордится тем, что является частью этих проектов.

В рамках визита мы с моим братом президентом Ильхамом Алиевым открыли Международный Физулинский аэропорт. Этот аэропорт был построен в рекордно короткие сроки - за 8 месяцев. Таким образом, мы осуществили открытие важного воздушного маршрута. Этот аэропорт создаст дополнительные возможности в перевозках не только для Азербайджана, но и для всего Кавказа в целом. Мы поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении развития региона. Поздравляю всех внесших вклад в функционирование столь важного транспортного центра", - добавил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan speaks about visit to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycana səfərindən danışıb

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