Эрдоган рассказал о своем визите в Азербайджан

"По приглашению моего дорогого брата президента Ильхама Алиева мы успешно завершили нашу однодневную поездку в Азербайджан. Я был в Азербайджане в июне. На сей раз мы с моим братом Ильхамом Алиевым встретились в освобожденных от оккупации Физули и Зангила

"По приглашению моего дорогого брата президента Ильхама Алиева мы успешно завершили нашу однодневную поездку в Азербайджан. Я был в Азербайджане в июне. На сей раз мы с моим братом Ильхамом Алиевым встретились в освобожденных от оккупации Физули и Зангилане".

Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Азербайджана.

"В рамках визита мы ознакомились с восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации землях Азербайджана. Мы совместно проанализировали деятельность, связанную с оживлением экономического потенциала, строительством транспортных коммуникаций. Мы так же рады достижениям Азербайджана, как и наши братья-азербайджанцы. Турция гордится тем, что является частью этих проектов.

В рамках визита мы с моим братом президентом Ильхамом Алиевым открыли Международный Физулинский аэропорт. Этот аэропорт был построен в рекордно короткие сроки - за 8 месяцев. Таким образом, мы осуществили открытие важного воздушного маршрута. Этот аэропорт создаст дополнительные возможности в перевозках не только для Азербайджана, но и для всего Кавказа в целом. Мы поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении развития региона. Поздравляю всех внесших вклад в функционирование столь важного транспортного центра", - добавил Эрдоган.