Эми Карлон: США гордятся участием в парафировании мирного соглашения между Баку и Ереваном

Отрадно наблюдать за стремительным развитием американо-азербайджанских отношений в последние семь месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявила временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон в интервью "Азертадж".

По ее мнению, самым запоминающимся событием этого периода стал трехсторонний саммит США, Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне:

"Президент Трамп пригласил президента (Азербайджана - ред.) Ильхама Алиева и премьер-министра (Армении Никола - ред.) Пашиняна в Вашингтон, и там был подписан ряд исторических документов. Во-первых, наиболее важным, конечно же, стало парафирование проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

Э.Карлон подчеркнула, что новые связи, сформировавшиеся по итогам встречи в Вашингтоне, создали возможности и для американских компаний:

"Я говорила об этих возможностях с рядом американских компаний, и это будет в центре внимания на следующем этапе наших отношений с Азербайджаном. Также хочу отметить, что американские компании являются мировыми лидерами в сфере инноваций и технологий, и мы хотим принести эти возможности в Азербайджан для взаимного благополучия наших стран".

Дипломат подчеркнула, что саммит в США 8 августа при участии президента Дональда Трампа стал лучшей возможностью для мира на Южном Кавказе за последние более чем 30 лет, благодаря инициативности, продемонстрированной президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном:

"Это историческое достижение, и Соединенные Штаты очень гордятся тем, что являются его частью. Мы рады, что президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пашинян говорили о саммите, проведенном 8 августа. Они упомянули исторические документы, подписанные в прошлом году в Соединенных Штатах. Думаю, это ясно отражает оптимизм народов двух государств, надежды на будущее всех стран региона, и реальные перспективы устойчивого мира".