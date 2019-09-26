Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече министров иностранных дел ГУАМ

На полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось 34-е заседание Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, во встрече приняли участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Э.Мамедъяров, министр иностранных дел Грузии Д.Залкалиани, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Н.Попеску, министр иностранных дел Украины В.Пристайко (председательствовал) и генеральный секретарь ГУАМ А.Эфендиев.

На встрече обсуждались вопросы политического взаимодействия в формате ГУАМ, комплексные вопросы межпарламентского сотрудничества, развития отраслевого сотрудничества и т.д.

Также обсуждались итоги встреч руководителей дипломатических академий при министерствах иностранных дел государств-членов ГУАМ, а также развитие культурно-гуманитарных аспектов сотрудничества и реализации мероприятий в сфере молодежи и спорта.

Министры иностранных дел рассмотрели вопросы сотрудничества ГУАМ с другими международными организациями и выразили поддержку налаживанию сотрудничества Секретариата ГУАМ с Секретариатом Всемирной туристской организации.