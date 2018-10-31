Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Болгарии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Болгарию встретился с президентом этой страны Руменом Радевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Э.Мамедъяров передал главе Болгарии приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Р.Радев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за искренние поздравления и попросил передать президенту Ильхаму Алиеву искренние приветствия и наилучшие пожелания.

В ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудническими отношениями на высоком уровне между двумя странами. Было подчеркнуто, что обе стороны заинтересованы в развитии сотруднических отношений. Была отмечена значимость, придаваемая обеими странами в особенности углублению сотрудничества в энергетической и транспортной сферах.

Президент Румен Радев высоко оценил открытие прямых авиарейсов Баку-София, как продолжение совместных заявлений с президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита в Баку в октябре 2017 года. Было подчеркнуто, что открытие этой авиалинии играет важную роль с точки зрения развития связей между странами в туристической сфере.

Было подчеркнуто, что подписанная 4 марта 2015 года в ходе официального визита в Республику Болгария президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария" создала выгодную политическую основу с точки зрения всестороннего развития отношений между нашими странами.