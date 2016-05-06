Глава МИД Азербайджана принял посла Великобритании по случаю завершения его дипмиссии

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Великобритании в Азербайджане Ирфана Сиддыга по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече было проведено обсуждение по вопросу двусторонних отношений и возможностей для сотрудничества.

Посол И.Сиддыг поблагодарил за поддержку, оказанную ему во время его дипломатической деятельности.

Министр Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности.