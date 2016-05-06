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    Глава МИД Азербайджана принял посла Великобритании по случаю завершения его дипмиссии

    ​Ирфан Сиддыг поблагодарил за поддержку, оказанную ему во время его дипломатической деятельности

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Великобритании в Азербайджане Ирфана Сиддыга по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече было проведено обсуждение по вопросу двусторонних отношений и возможностей для сотрудничества.

    Посол И.Сиддыг поблагодарил за поддержку, оказанную ему во время его дипломатической деятельности.

    Министр Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности.

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