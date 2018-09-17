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    Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Китае

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Китае для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится 18-20 сентября 2018 года в городе Тяньцзинь.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

    Министр Эльмар Мамедъяров в панели "Инклюзивное цифровое развитие в Евразии" расскажет о достижениях и опыте нашей страны в этом направлении.

    В ходе визита также предусмотрен ряд двусторонних встреч министра Эльмара Мамедъярова.

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