Джордж Дик поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений

"Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем растущей силы и близости отношений между Баку и Тель-Авивом".

"Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем растущей силы и близости отношений между Баку и Тель-Авивом".

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в своем аккаунте в "Х".

"Сегодня, 7 апреля, мы отмечаем 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Всего год назад отметили открытие посольства Азербайджана в Израиле. Это подчеркивает растущую силу и близость наших отношений. Ради будущего, полного светлых перспектив нашей дружбы!" - отметил дипломат.