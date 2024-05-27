О нас

Сеидов: Концепция взаимоотношений Азербайджана и РФ наиболее адекватно отвечает международным принципам

Сеидов: Концепция взаимоотношений Азербайджана и РФ наиболее адекватно отвечает международным принципам В Баку считают, что Азербайджан и РФ представили новую концепцию взаимоотношений в регионе, отвечающую международным принципам, законам и правилам, а также служащую делу укрепления сотрудничества с ближайшими соседями.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 19:36
Сеидов: Концепция взаимоотношений Азербайджана и РФ наиболее адекватно отвечает международным принципам

Азербайджан и РФ представили новую концепцию взаимоотношений в регионе, отвечающую международным принципам, законам и правилам, а также служащую делу укрепления сотрудничества с ближайшими соседями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель комитета Милли меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов заявил на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Мы, Азербайджан и Российская Федерация, смогли представить международному сообществу новую концепцию взаимоотношений государств нашего региона", - сказал Сеидов.

По его словам, эта концепция сформирована лидерами двух государств, а начало этой политике было положено визитом президента РФ Владимира Путина в Азербайджан в 2001 году и его встречей с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Он также считает, что Баку и Москва смогли доказать в мировом масштабе, что та политика, которая проводится Азербайджаном и РФ в регионе, "наиболее адекватно отвечает международным принципам, законам и правилам, служит делу укрепления сотрудничества с ближайшими соседями".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
ФотоЧемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
22 мая 2024 г. 00:44
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
22 мая 2024 г. 09:29
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
20 мая 2024 г. 20:22
В Баку строится новый подвесной пешеходный мост
ФотоВ Баку строится новый подвесной пешеходный мост
22 мая 2024 г. 13:47
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
22 мая 2024 г. 19:18
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
22 мая 2024 г. 03:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi