Сеидов: Концепция взаимоотношений Азербайджана и РФ наиболее адекватно отвечает международным принципам

В Баку считают, что Азербайджан и РФ представили новую концепцию взаимоотношений в регионе, отвечающую международным принципам, законам и правилам, а также служащую делу укрепления сотрудничества с ближайшими соседями.

Азербайджан и РФ представили новую концепцию взаимоотношений в регионе, отвечающую международным принципам, законам и правилам, а также служащую делу укрепления сотрудничества с ближайшими соседями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель комитета Милли меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов заявил на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Мы, Азербайджан и Российская Федерация, смогли представить международному сообществу новую концепцию взаимоотношений государств нашего региона", - сказал Сеидов.

По его словам, эта концепция сформирована лидерами двух государств, а начало этой политике было положено визитом президента РФ Владимира Путина в Азербайджан в 2001 году и его встречей с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Он также считает, что Баку и Москва смогли доказать в мировом масштабе, что та политика, которая проводится Азербайджаном и РФ в регионе, "наиболее адекватно отвечает международным принципам, законам и правилам, служит делу укрепления сотрудничества с ближайшими соседями".