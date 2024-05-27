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В Калифорнии состоялся шахматный турнир, посвященный Дню независимости Азербайджана

В Калифорнии состоялся шахматный турнир, посвященный Дню независимости Азербайджана В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, прошел шахматный турнир, посвященный 28 мая - Дню независимости Азербайджана.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 19:49
В Калифорнии состоялся шахматный турнир, посвященный Дню независимости Азербайджана

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, прошел шахматный турнир, посвященный 28 мая - Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, "6-й ежегодный юношеский шахматный турнир Сан-Диего-Азербайджан", посвященный 106-й годовщине независимости Азербайджана, организован Генеральным консульством нашей страны в Лос-Анджелесе совместно с Обществом дружбы Сан-Диего-Баку и Библиотекой Коронадо.

В турнире приняли участие 40 американских шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет. Шахматистам, занявшим первые три места, Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе вручены соответствующие дипломы и подарки, а всем участникам - памятные подарки.

Участникам турнира была представлена информация о Дне независимости Азербайджана, его истории и развитии шахматного спорта в нашей стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKaliforniyada Azərbaycanın Müstəqillik Gününə həsr olunmuş şahmat turniri keçirilib

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